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День Неизвестного Солдата отмечается сегодня

3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, пишет calend.ru.

Решение об установлении даты принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан президентом России в ноябре того же года. По мнению законотворцев, установление Дня «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

Но День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.

Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести примерно два миллиона советских и российских граждан. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий.

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