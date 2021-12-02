Опубликована афиша Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

09:25, 03 декабря 2021, ПАИ

Второй этап Пушкинского театрального фестиваля в 2021 году стартует 14 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, в зимнюю программу вошли шесть спектаклей.

В афише есть и русская классика («Барышня-крестьянка» Пушкина, «Нос» и «Мертвые души» Гоголя), и современная драма («Пленные духи» братьев Пресняковых, «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова). Традиционно пройдут лекции и откроется новая выставка в театральной галерее «ЦЕХ».

В фестивале примут участие Российский академический молодежный театр (Москва), Театр ненормативной пластики (Санкт-Петербург), Театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

14 декабря на малой сцене Пушкинского театра выступит Российский академический молодежный театр, один из главных театров России. Пушкинская «Барышня-крестьянка» – новый спектакль Кирилла Вытоптова, завершающий театральный цикл РАМТа «Повести Белкина». «Стихия игры захватывает молодых людей, томящихся от скуки и замкнутости, становится местом счастливых встреч и ловушкой одновременно, помогает понять что-то про любовь и себя настоящих. Сам материал возвращает ощущение легкости, глубины, парадокса, жажды жизни, игры, любви. На этих точках и хотелось бы найти пересечения со зрителем», – говорит режиссер.

15 декабря Псковский академический театр драмы представит гостям фестиваля премьеру сезона – комедию «Пленные духи» (пьеса братьев Пресняковых) в постановке Айрата Абушахманова, заслуженного деятеля искусств Башкортостана, лауреата Государственной премии республики, главного режиссера Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури.

В этот же день Театр ненормативной пластики из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Интервью В.» (режиссер – Роман Каганович). «Интервью В» – неожиданный формат спектакля о Вертинском, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складывается в единое целое жизнь артиста с раннего детства и эмиграции до возвращения в СССР. Спектакль, режиссер и актер Сергей Азеев, сыгравший Вертинского, весной следующего года поборются за премию «Золотая маска».

16 декабря зрители фестиваля смогут посмотреть спектакль «Мертвые души. Том второй» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск). Первая часть спектакля три года назад была показана в Пскове и впоследствии получила многочисленные театральные награды. А Липовецкий – теперь художественный руководитель московского театра «Шалом».

Севастопольский театр юного зрителя привезет в Псков спектакль «Нос» Яны Туминой (17 декабря), одного из ведущих режиссеров современного российского театра. На прошлом Пушкинском фестивале спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке», ставший позднее лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», получил положительный зрительский отклик.

18 декабря в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой» по пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Режиссер спектакля – художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Лекция театроведа и завлита московского театра «Человек» Александра Вислова будет посвящена Пушкину как театральному зрителю, а главный редактор журнала «Вопросы театра» Вадим Щербаков обратится к драматичной истории несостоявшейся постановки пушкинского «Бориса Годунова» Всеволодом Мейерхольдом в 1937 году.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз. В Псков на время мероприятия приезжают театралы из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, критики. В 2021 году фестиваль проходит в два этапа. Программу первой части составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. В декабре зрителей ожидает фестивальная неделя в стенах Псковского театра драмы.

Ознакомиться с афишей фестиваля и купить билеты на спектакли можно в кассе и на официальном сайте Псковского театра драмы.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.