Шесть концертов фольклора и джаза прошли в стенах Варлаамовской башни

13:18, 25 августа 2026, ПАИ

Летняя серия музыкальных вечеров в Варлаамовской башне завершилась концертом коллектива «Кос Бэнд» (Kos Band). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника













В этот вечер для зрителей звучал цыганский джаз в исполнении Ивана Фёдорова, Михаила Иванова, Ярослава Погодина и Павла Комлякова. Концерт стал финальной точкой проекта, стартовавшего в конце мая и продлившегося до августа.

Всего в стенах древней башни состоялось шесть концертов, в которых приняли участие фольклорный ансамбль «Будимир» и коллектив «Кос Бэнд». Программа включала фольклорные мотивы, забытые баллады, скандинавский джаз и джаз-мануш. Концерты прошли в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина «Театр. Музыка. Музей».

Организаторы поблагодарили музыкантов за эмоции и воспоминания, которые останутся у слушателей, и выразили надежду на продолжение проекта в следующем году. В пресс-службе музея-заповедника отметили, что сочетание исторического пространства и современных музыкальных жанров нашло живой отклик у публики.