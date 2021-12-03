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Метель ожидается в Пскове днём 3 декабря

Днем 3 декабря в Пскове ожидается метель. Температура днем составит от -3 до -1 градуса, ночью — от -8 до -6, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Великих Луках днем пройдет сильный мокрый снег, ночью - умеренный. Днем возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах местами будет гололедица. Температура днем не превысит -2...0 градусов, ночью будет -6...-4.

В целом по области ожидается облачная погода. Будет идти снег, местами — сильный, на юге — мокрый, в некоторых районах прогнозируется метель. Будет дуть умеренный ветер северных направлений. Температура днем составит от -5 до 0, ночью — от -9 до -4.

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