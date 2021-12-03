Юные дарования Псковщины выступили в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра

21:45, 02 декабря 2021, ПАИ

Гала-концерт победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» 2021 года состоялся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 2 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отличники музыкальных школ и школ искусств региона выступили в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.

В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

Вместе с лучшими молодыми талантами региона на сцене выступил юный пианист Даниил Тюрин. Музыкант имеет ряд престижных наград. Например, в текущем году Даниил Тюрин стал лауреатом международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, где получил шесть специальных призов.

Отметим, за историю существования премии её лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных (Москва).