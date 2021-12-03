Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модельная библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове примет участие в федеральном проекте «Гений места»

В 2021 году модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» Пскова стала участником проекта по созданию точек концентрации талантов «Гений места», который стартует в модельных библиотеках разных регионов России в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Цель проекта «Гений места» – формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. В нашем случае – это город Псков.

Организатор проекта – Министерство культуры России, методический центр проекта – Российская государственная библиотека.

Создание точки концентрации талантов в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» по направлению «Новые медиа» стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Культура» и полученному мультимедийному оборудованию, тематическому книжному фонду по направлениям креативных индустрий (дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика), отдельному помещению «Медиазал», которое стало  площадкой для творчества и самореализации «Гениев места» (пользователей библиотеки и жителей города) и проекту «Студия библиоблогеров «Мудрая сова» (реализуется в библиотеке с ноября 2020 года).

Ценность точки роста в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» в возможности получения бесплатных услуг участниками проекта и использовании оборудования. Также «Гений места» поможет подросткам и молодёжи определиться с выбором будущей профессии, другим пользователям даст возможность получить необходимые знания, умения и навыки по направлениям креативных индустрий на базе библиотеки.

Участие модельной библиотеки «БиблиоЛюб» в проекте позволит сформировать новые ресурсы для творчества и для улучшения качества жизни в регионе, поможет библиотеке и пользователям заявлять о себе в креативном, цифровом глобальном пространстве. Итогом проекта станет возможность создания «Гениями места» нового интеллектуального продукта на базе локальной идентичности города Пскова и региона в целом.

Напомним, библиотека «БиблиоЛюб» в 2020 году стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек и была модернизирована благодаря национальному проекту «Культура».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

В Псковской области планируется ввести запрет выхода на лёд до 4 декабря

03 декабря 2021

Для расчистки от снега на некоторых улицах Пскова могут запретить парковку

03 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды на некоторых улицах в Пскове

03 декабря 2021

Ежедневно из Пскова вывозят около 5 тысяч кубометров снега

03 декабря 2021

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориалу на площади Победы
03 декабря 2021

Главную ёлку Пскова установят 8 декабря

03 декабря 2021

В Псковской области ГИМС будет ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов

03 декабря 2021

Пскович предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...