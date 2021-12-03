Модельная библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове примет участие в федеральном проекте «Гений места»

11:41, 03 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» Пскова стала участником проекта по созданию точек концентрации талантов «Гений места», который стартует в модельных библиотеках разных регионов России в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Цель проекта «Гений места» – формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. В нашем случае – это город Псков.

Организатор проекта – Министерство культуры России, методический центр проекта – Российская государственная библиотека.

Создание точки концентрации талантов в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» по направлению «Новые медиа» стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Культура» и полученному мультимедийному оборудованию, тематическому книжному фонду по направлениям креативных индустрий (дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика), отдельному помещению «Медиазал», которое стало площадкой для творчества и самореализации «Гениев места» (пользователей библиотеки и жителей города) и проекту «Студия библиоблогеров «Мудрая сова» (реализуется в библиотеке с ноября 2020 года).

Ценность точки роста в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» в возможности получения бесплатных услуг участниками проекта и использовании оборудования. Также «Гений места» поможет подросткам и молодёжи определиться с выбором будущей профессии, другим пользователям даст возможность получить необходимые знания, умения и навыки по направлениям креативных индустрий на базе библиотеки.

Участие модельной библиотеки «БиблиоЛюб» в проекте позволит сформировать новые ресурсы для творчества и для улучшения качества жизни в регионе, поможет библиотеке и пользователям заявлять о себе в креативном, цифровом глобальном пространстве. Итогом проекта станет возможность создания «Гениями места» нового интеллектуального продукта на базе локальной идентичности города Пскова и региона в целом.

Напомним, библиотека «БиблиоЛюб» в 2020 году стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек и была модернизирована благодаря национальному проекту «Культура».