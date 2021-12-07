Центр нейропсихологии и дефектологии «Мозаика» помогает маленьким псковичам научиться легко взаимодействовать с окружающим миром

11:26, 07 декабря 2021, ПАИ

Центр детской нейропсихологии и дефектологии «Мозаика» помогает маленьким псковичам научиться говорить правильно и легко взаимодействовать с окружающим миром.

Руководитель центра «Мозаика» Татьяна Бодрая рассказала, что центр открылся в Пскове в июне и работает уже полгода.

«У нас сложилась совершенно замечательная команда. Все сотрудники - большие профессионалы в своей области и очень душевные люди. В центре работают специалисты широкого спектра - логопеды, дефектологи, нейропсихологи, психологи-консультанты, инструктор по адаптивной физкультуре, педагог по подготовке к школе», - уточнила Татьяна Бодрая.

Педагоги центра занимаются с детьми с 2,5 лет. «Запись очень плотная, поток идёт большой. Консультируем и подростков, в планах начать работу с ребятками, которым всего год, чтобы помогать родителям с самого раннего времени. Кроме деятельной помощи и занятий, мы взяли на себя и просветительскую функцию, проводим семинары, лекции для родителей, потому что подчас информации очень не хватает. А когда всё понятно, родителям спокойнее, соответственно и дети спокойны», - отметила специалист.

Центр детской нейропсихологии и дефектологии «Мозаика» находится по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1.

Телефон 8 (911) 380-20-23.

Сайт: mozaikacenter60.ru

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Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».