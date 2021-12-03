Псковские профсоюзы поздравили Елену Косенкову с днём рождения

12:00, 03 декабря 2021, ПАИ

3 декабря председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил генерального директора ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елену Косенкову с днём рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Елена Александровна – замечательный человек, руководитель с большой буквы, человек с активной гражданской позицией, - отметил Игорь Иванов. - Предприятие, возглавляемое ею, – флагман текстильной промышленности России, которому удается успешно работать, выполнять социальные функции и сохранять рабочие места. С профсоюзной стороны могу отметить, что на «Славянке» один из самых лучших коллективных договоров в области».

От имени профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов пожелал имениннице здоровья, счастья и благополучия.