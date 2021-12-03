Пскович предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую

12:16, 03 декабря 2021, ПАИ

Пскович Олег Васильев в группе «Контроль. Псков» в Facebook предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую.

«Скажите, а как вам такая идея? Скорее всего не новая, но все же. В какой-то степени компромиссная. А что если нет никакой возможности перенести Ильича с главной площади в какое-нибудь другое место (и сейчас речь совсем не об этом и давайте не будем об этом) и нет возможности вернуть ей ее историческое название Торговая, потому что нет там уже очень давно никакой торговли, и нет возможности дать ей имя исторической личности, имеющей отношение к городу чуть более прямое, чем Владимир Ильич, скажем, Довмонта, то, может быть, хотя бы ее можно было переименовать в Университетскую? История предшественника ГУ - ПГПИ - уже довольно увесистая. Название современное, ни к чему не обязывающее и весьма примирительное. Ильич на месте, одноименная улица начинается за поворотом, все довольны, все счастливы. Или как обычно нет? Университетская площадь. По-моему, звучит. В общем, как вам идея?» - обратился к участникам группы Олег Васильев.

«Нездоровая инициатива. Оставьте площадь в покое. Над ней уже достаточно надругались», - отреагировала Ирина Сидорова.

«Я за снос памятника Ленину. Если он очень нужен коммунистам, то пусть себе его и забирают на содержание», - высказался Сергей Самокиш.

«Оставьте Ильича в покое! Ничего переносить и переименовывать не надо! И так хорошо надругались над площадью Ленина, убрали цветники, деревьев высоких пород насажали, да и скамейки уродливой формы понаставили, что даже губернатору не понравились... Площадь Ленина и улица Ленина в Пскове - навсегда», - прокомментировал Вячеслав Игнатьев.

«Хорошее название, а Ильича со временем можно и во двор университета перенести. Недалеко будет для любителей идти», - согласился с автором инициативы Семён Никонов.