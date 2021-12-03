Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пскович предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую

Пскович Олег Васильев в группе «Контроль. Псков» в Facebook предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую.

«Скажите, а как вам такая идея? Скорее всего не новая, но все же. В какой-то степени компромиссная. А что если нет никакой возможности перенести Ильича с главной площади в какое-нибудь другое место (и сейчас речь совсем не об этом и давайте не будем об этом) и нет возможности вернуть ей ее историческое название Торговая, потому что нет там уже очень давно никакой торговли, и нет возможности дать ей имя исторической личности, имеющей отношение к городу чуть более прямое, чем Владимир Ильич, скажем, Довмонта, то, может быть, хотя бы ее можно было переименовать в Университетскую? История предшественника ГУ - ПГПИ - уже довольно увесистая. Название современное, ни к чему не обязывающее и весьма примирительное. Ильич на месте, одноименная улица начинается за поворотом, все довольны, все счастливы. Или как обычно нет? Университетская площадь. По-моему, звучит. В общем, как вам идея?» - обратился к участникам группы Олег Васильев.

«Нездоровая инициатива. Оставьте площадь в покое. Над ней уже достаточно надругались», - отреагировала Ирина Сидорова.

«Я за снос памятника Ленину. Если он очень нужен коммунистам, то пусть себе его и забирают на содержание», - высказался Сергей Самокиш.

«Оставьте Ильича в покое! Ничего переносить и переименовывать не надо! И так хорошо надругались над площадью Ленина, убрали цветники, деревьев высоких пород насажали, да и скамейки уродливой формы понаставили, что даже губернатору не понравились... Площадь Ленина и улица Ленина в Пскове - навсегда», - прокомментировал Вячеслав Игнатьев.

«Хорошее название, а Ильича со временем можно и во двор университета перенести. Недалеко будет для любителей идти», - согласился с автором инициативы Семён Никонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

В Псковской области планируется ввести запрет выхода на лёд до 4 декабря

03 декабря 2021

Для расчистки от снега на некоторых улицах Пскова могут запретить парковку

03 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды на некоторых улицах в Пскове

03 декабря 2021

Ежедневно из Пскова вывозят около 5 тысяч кубометров снега

03 декабря 2021

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориалу на площади Победы
03 декабря 2021

Главную ёлку Пскова установят 8 декабря

03 декабря 2021

В Псковской области ГИМС будет ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов

03 декабря 2021

Пскович предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...