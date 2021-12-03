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Общество

Вера Емельянова приветствовала участников тематического круглого стола в ПсковГУ

Торжественное открытие круглого стола «Русский мир: диалектика взаимодействия общества и государства» состоялось в Псковском государственном университете в онлайн-формате сегодня, 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поприветствовала участников встречи от имени главы региона Михаила Ведерникова.

«В нашем пограничном регионе важность диалога и взаимопонимания особенно понятна и актуальна, – отметила первый заместитель губернатора.– Мы тесно связаны с богатейшей русской историей, ассоциируемся с именами великих русских писателей, музыкантов, ученых, полководцев. У нас имеется разветвленная инфраструктура музеев, которая позволяет транслировать русскую культуру и наше национальное достояние».

Вера Емельянова отметила, что понятие русского мира всеобъемлющее. Оно включает в себя в том числе наших соотечественников, которые уехали по разным причинам за рубеж и к которым на Родине относятся по-разному. Первый заместитель губернатора уверена, что в настоящее время имеет большое значение примирение всех русскоговорящих и русскодумающих людей. По ее словам, это долгий и тяжелый процесс. Круглый стол призван решить фундаментальную государственную задачу – собрать русский мир, чтобы двигаться дальше по пути формирования союза русскоязычных, русскомяслящих народов.

Спикер выразила слова благодарности Псковскому государственному университету, который совместно с Институтом США и Канады РАН организовал значимое мероприятие.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Он отметил, что ученые вуза активно участвуют в проектах, связанных не только с изучением русского языка, истории и культуры России, но и с их популяризацией за пределами нашего государства, формированием добрососедских отношений.

Добавим, что в рамках круглого стола пройдет обсуждение вопросов, посвященных не только статусу русского языка, но и идеи русского мира в общественном сознании, особенностям русской культуры в Латвии и Белоруссии. Участники поднимут тему роли государства и общества в сохранении памятников русского культурного зодчества, а также обратятся к сфере образования.

Кроме того, на платформе «Конгресс-холл ПсковГУ» будет представлена онлайн-выставка лучших проектов вуза по популяризации русского языка, российской истории и культуры.

Напомним, впервые идея проведения круглого стола «Русский мир: диалектика взаимодействия общества и государства» возникла в конце 2020 года, после проведения университетом крупного международного общественно-научного онлайн-форума «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи». Весной 2021 года было решено оформить идею в проект и подать его на грантовый конкурс Фонда «Русский мир».

Основным организатором мероприятия выступает команда вуза, состоящая из сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» и Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Также активную организационную и информационную поддержку в реализации проекта оказывает Институт США и Канады РАН, являющийся одним из партнеров ПсковГУ в научной сфере.

Участие в мероприятии примут ученые, преподаватели вузов и школ, представители органов власти, СМИ, студенты. Среди зарубежных участников: представители Белоруссии, Латвии, Узбекистана. Всего планируется более 160 человек.

Спикерами выступят ученые и эксперты, которые являются высококвалифицированными специалистами в своей сфере, научной области, известные в России и далеко за ее пределами.

 

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