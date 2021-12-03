Главную ёлку Пскова установят 8 декабря

12:57, 03 декабря 2021, ПАИ

8 декабря на Октябрьской площади в Пскове будут устанавливать новогоднюю ель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим с 9:00 до 24:00 будет введено ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. В администрации предупредили, что из-за сокращения полос движения в указанное время возможны заторы в центре города.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и по возможности заранее выбирать пути объезда. При движении водителям следует обращать особое внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Ранее в управлении городского хозяйства администрации Пскова заявили, что главная ёлка в городе будет та же - искусственная, крысы её не съели.