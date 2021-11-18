Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

УГХ: Ёлка в Пскове будет та же, крысы не съели

«Ёлка будет та же, контракт разыграли, крысы не съели, как 10 лет назад была информация в прессе», - заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент УГХ готово к украшению города на 90%, еще будет разыгран аукцион на украшение Пскова на 10 млн рублей. Установить елку и оформить новогоднее убранство планируется к 15 декабря.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что конкурс для юридических лиц по украшению витрин, входных групп нужно провести раньше.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут сообщила, что конкурс уже объявлен, предусмотрено 7 номинаций. Также она перечислила некоторые территории, где появятся новогодние украшения: парк на проспекте Энтузиастов, площадь Ленина.

Подробнее о том, когда и где украсят Псков к Новому году, читайте здесь. 

Напомним, главную елку Пскова, которую ежегодно украшают на Октябрьской площади, охраняли два кота в хорошо отапливаемом помещении. В 2021 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал рассмотреть возможность установки в Пскове живой ели, но горожане оказались против. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Студентка ПсковГУ вышла в финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»
18 ноября 2021

Более двух тысяч жителей Псковской области заболели коронавирусом за неделю
18 ноября 2021

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма COVID-19
18 ноября 2021

Работающие по QR-кодам организации Пскова обозначили на «Яндекс.Картах»
18 ноября 2021

В ТЦ «Акваполис» эвакуировали посетителей
18 ноября 2021

Активисты из дновской деревни Заклинье рассказали о создании «райского уголка»
18 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
18 ноября 2021

Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...