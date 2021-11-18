УГХ: Ёлка в Пскове будет та же, крысы не съели

10:56, 18 ноября 2021, ПАИ

«Ёлка будет та же, контракт разыграли, крысы не съели, как 10 лет назад была информация в прессе», - заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент УГХ готово к украшению города на 90%, еще будет разыгран аукцион на украшение Пскова на 10 млн рублей. Установить елку и оформить новогоднее убранство планируется к 15 декабря.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что конкурс для юридических лиц по украшению витрин, входных групп нужно провести раньше.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут сообщила, что конкурс уже объявлен, предусмотрено 7 номинаций. Также она перечислила некоторые территории, где появятся новогодние украшения: парк на проспекте Энтузиастов, площадь Ленина.

Подробнее о том, когда и где украсят Псков к Новому году, читайте здесь.

Напомним, главную елку Пскова, которую ежегодно украшают на Октябрьской площади, охраняли два кота в хорошо отапливаемом помещении. В 2021 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал рассмотреть возможность установки в Пскове живой ели, но горожане оказались против.