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Общество

Ежедневно из Пскова вывозят около 5 тысяч кубометров снега

Ежесуточно на полигон в Ваулиных Горах в Псковском районе вывозят около 5 тыс. кубометров снега. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин на своей странице в Instagram.

Вывоз снега проводится с 30 ноября. Работу начали с мостов, основных магистралей и площадей. Затем будут вывозить снег со второстепенных улиц, уточнил Борис Елкин.

По его словам, дороги и тротуары сейчас в круглосуточном режиме (посменно) убирают около 50 единиц техники и около 80 рабочих, выполняющих уборку вручную. «Договорились, что дорожники придут на помощь муниципальной Службе благоустройства, чтобы расчистить заезды во дворы. Сейчас на этом фронте работают 8 тракторов и грейдер. Помимо межквартальных проездов служба расчищает подъезды к контейнерным площадкам, подходы к школам и детским садам», - рассказал Борис Елкин.

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