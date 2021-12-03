Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

14:12, 03 декабря 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор за ноябрь 2021 года о состоянии дел в псковском сегменте Telegram.

В исследовании отмечается, что ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости с показателем 121,57 единиц, следом – ПЛН со 117,17 и «Прикладная социопатия» со 113,66 единицами.

В то же время авторы исследования отмечают, что ЧП-телеграм-канал «Псковская сводка» уверенно наращивает объём подписчиков, вплотную приблизившись к планке в три тысячи подписчиков. «Телега» «Треш-Псков», пишущая на ту же тематику, безнадежно отстала», – заметили авторы исследования.

«По сводной таблице показателей региональных Телеграм-каналов за ноябрь легко заметить, что, по сравнению с октябрем, «позеленели», то есть уменьшили число подписчиков ещё больше «телег». И это несмотря на то, что информационная повестка ноября была, пожалуй, насыщеннее, чем месяцем ранее», – заключили авторы исследования.