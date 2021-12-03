Скончалась актриса Нина Ургант

15:33, 03 декабря 2021, ПАИ

На 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, пишет RT.

Нина Ургант — заслуженная и народная артистка РСФСР. Больше всего зрители помнят ее по картине «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, где она сыграла медсестру Раю. Также на счету актрисы десятки блестящих ролей — в картинах «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина». Последней ее киноработой стал фильм «Азиат» в 2008 году.

С 1962 года она служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей.