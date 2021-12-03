Лучшие новогодние программы для взрослых от центра науки и спорта «Без предела»

15:49, 03 декабря 2021, ПАИ

Если вы хотите провести новогодний корпоратив самым необычным и запоминающимся образом, то вам точно стоит обратить внимание на варианты от центра науки и спорта «Без предела».

Их предложение похоже на конструктор, где вы сами формируете идеальную программу из разных этапов. Например, запланировать увлекательный квест и затем перейти на огненную кухню. Либо вы можете остановиться на чём-то одном. И не бойтесь задавать любые вопросы, центр науки и спорта «Без предела» как команда прекрасно понимает желание организовать все максимально понятно, подробно и на высоком уровне.

Посещение территории спорта

Помните телеигру начала 2000-х «Царь горы»? Так вот в центре науки и спорта «Без предела» можно устроить собственный турнир и покорить вместе с коллегами скалодром, веревочный парк и показать свое мастерство прыжков на батуте.

Особенно центр советует подобные программы тем, кто устал от офисной рутины, сидячего образа жизни и хочет на корпоративе попробовать свои силы в непривычных активностях.

«Огненная кухня»

Духовки заряжены, на столах разложены инструменты и ингредиенты, фартуки наготове. А все почему? Потому что вы поучаствуете в настоящем кулинарном шоу! Вместе с коллегами вы узнаете, что такое быть одной командой шеф-поваров, параллельно с приготовлением меню из трех блюд ответите на интеллектуальные вопросы квиза и прочувствуете, что такое атмосфера кулинарной школы «Без предела».

Квиз

Идеальный вариант для тех, кто любит классический формат интеллектуально-развлекательных игр. Легкая атмосфера, вопросы на логику и эрудицию, а также на знание музыки и кино. Вы не только повеселитесь, отвечая на вопросы, но и поймете, как много неожиданных знаний хранятся в чертогах разума, которые могут принести заветные дополнительные баллы вашей команде.

Квест

И снова можно почувствовать себя героем телешоу из детства. Помните легендарную передачу «Джунгли зовут»? Что-то подобное ждет вас во время квеста, когда вам нужно будет не только решать логические задачи и головоломки, но и проявить смекалку и наблюдательность в активных испытаниях на территории спорта.

Посещение ночного музея с гидом (от 15 человек)

Вы не любили в школе физику? Центр науки и спорта «Без предела» вас понимает, но рад показать, что физика — это не только скучные формулы и сложные законы. Это также научные эксперименты, неожиданные факты и бытовые примеры того, что эта наука окружает нас в быту постоянно!

Гид центра науки и спорта «Без предела» не только познакомит вас с миром физических явлений, но и с радостью поможет почувствовать законы физики на себе!

Забронировать удобную дату и время и узнать более подробную информацию о программах можно по телефону 8-981-350-02-75.