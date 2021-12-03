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Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе

 

Житель Калининграда, который устроил смертельное ДТП в Куньинском районе, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Днем 9 июля 2021 года обвиняемый, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем с полуприцепом, возвращался из Москвы в Калининград. Проезжая участок автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем, в котором следовали пожилые супруги с 6-летней внучкой, которую они везли из детского сада домой. В результате автоаварии все находящиеся в легковушке люди погибли.

В ходе предварительного следствия водитель большегруза отказался давать показания и содействовать установлению всех обстоятельств совершенного преступления. По результатам автотехнической судебной экспертизы, выводы которой положены в основу обвинения, водитель фуры грубо нарушил Правила дорожного движения РФ. Кроме того, химическая судебная экспертиза установила нахождение подследственного в момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения.

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