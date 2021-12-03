Более 280 тысяч квадратных метров жилья построили в Псковской области в 2021 году

18:31, 03 декабря 2021, ПАИ

В Москве сегодня, 3 декабря, состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», развитие стройкомплекса и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионе.

«У региона хорошие показатели по строительству жилья, в этом году введено в эксплуатацию более 280 тысяч квадратных метров, что на 38 процентов больше, чем в прошлом году. По благоустройству запланированные на этот год работы выполнены на 96 процентов, на 62 из 64 территориях работы уже завершены. Остается актуальным вопрос обеспечения региона чистой водой, необходимо ускорять процесс по строительству и вводу объектов. Также в этом году Псковской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство кольцевого магистрального водопровода в новом микрорайоне. Эти меры помогут улучшить качество воды в регионе», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ.

Михаил Ведерников сообщил, что помимо Пскова, в текущем году по проекту «Чистая вода» продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, начато строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». Кассовое исполнение по указанным объектам составит 100%. В следующем году работы будут продолжены.

Михаил Ведерников также озвучил Министру ряд предложений в части развития коммунальной инфраструктуры. Так, например, одна из инициатив касалась возможности разработки нового федерального проекта по оздоровлению Балтийского бассейнового округа, который позволит с господдержкой провести модернизацию системы очистных сооружений канализации не только Псковской области, но и целого ряда субъектов СЗФО. «Для Псковской области этот вопрос стоит довольно остро. Региону требуется как реконструкция имеющихся, так и строительство новых очистных сооружений», — подчеркнул Глава региона.

Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин также обсудили ход строительства социально значимых учреждений в регионе.