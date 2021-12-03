«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Как и где получить самую свежую и проверенную информацию

19:32, 03 декабря 2021, ПАИ

О том, какие псковские сайты читают и на какие больше всего ссылаются федеральные СМИ? На какие псковские Telegram-каналы подписываются и на какие «телеги» ссылаются? Об этом в нашем новом выпуске программы 3 декабря.