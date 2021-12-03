Неблагоприятные погодные условия вносят свои коррективы в автомобильное вождение
Управление ГИБДД по Псковской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно осторожными на дороге в зимний период, особенно при ухудшении погодных условий. Обращение появилось на сайте Управления МВД России по Псковской области.
Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. С учётом нынешних погодных условий Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включёнными внешними световыми приборами, в непогоду использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться с включёнными огнями аварийной сигнализации.
Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог.
Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления рекомендуем водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулём вы почувствовали недомогание — немедленно остановите автомобиль, а при необходимости вызовите врача или воспользуйтесь услугами общественного транспорта.
А если вы являетесь пешеходом, то переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в тёмное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы.
Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.
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