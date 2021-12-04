Светодиодные фонтаны, тоннели и световой парк «Лукоморье» украсят Псков к Новому году

09:22, 04 декабря 2021, ПАИ

Светодиодные фонтаны, тоннели и световой парк «Лукоморье» украсят Псков к Новому году, сообщил в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Пскове в этом году планируем установить центральную городскую ёлку. Попросил Бориса Елкина сделать это уже на следующей неделе.Также ёлки будут установлены в сквере на Четырёх углах, в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Будут украшены Детский, Финский и Мирожский парки, площадь Ленина, улица Пушкина. Мы закупили ряд новых элементов. Например, на площади Ленина появятся три светодиодных фонтана, а в Финском и Детском парках будут установлены тоннели и арки. Также будет создан световой парк «Лукоморье» со сказочными фигурами», – анонсировал губернатор.

99 новых световых элементов украсят и любимые места великолучан. Будут подсвечены деревья на набережной Ловати, а в парке культуры и отдыха будут установлены яркие светодиодные конструкции.

«Всего в этом году дополнительно выделил Пскову и Лукам 20 млн руб на подготовку городов к новогодним праздникам. Пусть эти украшения и иллюминации принесут вам новогоднее настроение, а эпидситуация позволит спокойно и уверенно встретить праздник. Берегите себя и будьте здоровы!» – пожелал Михаил Ведерников.