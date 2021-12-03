Ребрендинг: МХАТ переименуют

22:47, 03 декабря 2021, ПАИ

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького вернёт своё историческое название, сообщает телеканал «360°». Теперь он будет называться Художественный театр — МХАТ имени Горького. Такое заявление сделал генеральный директор театра Владимир Кехман.

Он пояснил, что таким образом театр собирается вернуться к своему первому названию. Ведь изначально он назывался именно Художественным, потом Московским художественным, а затем превратился в МХАТ.

По его словам, в скором времени МХАТ Горького будет просто Художественным театром.