Псковичи жалуются на огромные сосульки на крышах домов

17:04, 04 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 4 декабря, жительница города Пскова прислала фотографию сосулек на Октябрьском проспекте, 50а. Также девушка сообщила, что в аптеку ходит большое количество людей, в том числе и пенсионеры.

«Почему не сбивают сосульки? Опять ждут случая?» - пожаловалась 2 декабря в одной из групп «Вконтакте» девушка. Многие жители города поддержали девушку в комментариях.