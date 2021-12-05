Александр Козловский поздравил псковичей с Днём добровольца

14:54, 05 декабря 2021, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём добровольца на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что волонтёрство всегда было неотъемлемой частью жизни, но в последние два года в условиях пандемии это движение стало масштабным, объединив сотни тысяч людей по всей стране.

«Единая Россия» быстро мобилизовала свои ресурсы и открыла добровольческие центры в каждом муниципалитете Псковской области. Мы передавали средства индивидуальной защиты, доставляли продукты питания и лекарства людям в самоизоляции, возили врачей из дома на работу и обратно, сумели организовать горячие обеды для коллективов ковид-центров и станций скорой помощи региона, покупали и передавали легковые автомобили и реанимобиль в учреждения здравоохранения… Делали всё, чтобы помочь нашим медикам и согражданам справиться с вызовами времени», – рассказал депутат.



Александр Козловский поблагодарил каждого, кто вносит личный вклад в борьбу с пандемией и оказывает помощь землякам в это непростое время.

«Спасибо вам, дорогие волонтёры, за ваши чуткие, добрые и отзывчивые сердца! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!» – подчеркнул парламентарий.

