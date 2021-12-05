В Пскове появилась Федерация сёрфинга

23:44, 05 декабря 2021, ПАИ

В Пскове появилась Федерация сёрфинга, сообщается в Instagram-аккаунте организации по прокату сапбордов SupPskov.

Отмечается, что федерация будет проводить различные мероприятия, помогать псковичам готовиться к соревнованиям и ездить на них. Планируется также открыть группы для детей.

«Второй год наши доски появляются на реках города и области. По вечерам наши маленькие караваны на воде уже воспринимаются как нечто неотъемлемое с началом сезона. Практически весь Псков побывал у нас в гостях и сделал фотографию на закате с сапбордом, – говорится в сообщении. – Сейчас мы чётко осознали, что наша цель – развивать сёрфинг (все его подкатегории), культуру спорта и здорового образа жизни в городе, в области и на Северо-Западе, как бы смело это ни звучало».

Руководство сообщества отметило, что SupPskov останется как клуб единомышленников и продолжит радовать псковичей новыми маршрутами и интересными местами.