Изъятая у злоумышленника в Пскове икона Николая Чудотворца представляет особую ценность

11:58, 06 декабря 2021, ПАИ

Изъятая у злоумышленника в Пскове икона Николая Чудотворца представляет особую ценность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Эту икону первой половины XIX века в числе других у псковской пенсионерки похитил ранее судимый мужчина.

Четыре иконы из квартиры 85-летней псковички пропали в конце октября. По ее словам, эти иконы достались ей от прабабушки. По версии следствия, зашедший к ней гражданин предложил пенсионерке свою помощь по хозяйству и под этим предлогом прибрал к рукам принадлежащие ей предметы антиквариата, которые намеревался сбыть.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, была установлена личность местного жителя, подозреваемого в совершении кражи. Злоумышленником оказался 66-летний безработный, ранее неоднократно судимый мужчина, проживающий в Пскове. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ходе обысков похищенное изъято. Искусствоведческая экспертиза показала, что одна из икон – «Николай Чудотворец» – относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.