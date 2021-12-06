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Комету Leonard сфотографировал над Изборском астроном-любитель

Самую яркую комету 2021 года C/2021 A1 (Leonard) сфотографировал над Изборском астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. 

Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего её искать за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта. 8 декабря Земля пройдет плоскость орбиты кометы, и из-за этого получится увидеть её хвост в виде тонкого длинного «шипа».

12 декабря комета пройдёт на минимальном расстоянии от Земли в 35 млн км. В этот же день C/2021 A1 достигнет максимальной яркости. Это будет последнее утро с благоприятными условиями видимости в России. 18 декабря комета пролетит всего в 4 млн км от Венеры, на небе - в 5 градусах. Затем навсегда покинет Солнечную систему.

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