Комету Leonard сфотографировал над Изборском астроном-любитель

12:15, 06 декабря 2021, ПАИ

Самую яркую комету 2021 года C/2021 A1 (Leonard) сфотографировал над Изборском астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.

Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего её искать за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта. 8 декабря Земля пройдет плоскость орбиты кометы, и из-за этого получится увидеть её хвост в виде тонкого длинного «шипа».



12 декабря комета пройдёт на минимальном расстоянии от Земли в 35 млн км. В этот же день C/2021 A1 достигнет максимальной яркости. Это будет последнее утро с благоприятными условиями видимости в России. 18 декабря комета пролетит всего в 4 млн км от Венеры, на небе - в 5 градусах. Затем навсегда покинет Солнечную систему.