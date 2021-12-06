Завершился прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021»

14:00, 06 декабря 2021, ПАИ

Приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» завершился.

В настоящее время в обработке находятся порядка 30 заявок, которые успели прийти организаторам до 14:00 6 декабря. Они будут опубликованы до конца дня.

В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно.

Первый тур завершится 24 декабря. По его итогам будут определены тройки финалистов в каждой из номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие». Они примут участие во втором туре, а также в голосовании жюри.

Ознакомиться со всеми претендентами на премию «Народное признание — 2021» можно здесь >>>.

Организатор премии — Псковское агентство информации.