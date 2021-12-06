Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ чувствуют приближение Нового года

14:31, 06 декабря 2021, ПАИ

Зима полностью вступила в свои права. Город завалило снегом, и ударили крепкие морозы. Вместе с тем начался и обратный отсчёт до наступления Нового года. Псковское агентство информации представляет результаты опроса, который показывает, насколько наши зрители и читатели чувствуют новогоднее настроение.

Большинство участников опроса чувствуют приближение праздника. Поставили ёлку и украсили свой дом 43% респондентов. У 11,5% ощущение новогоднего праздника появилось вместе с первым снегом и морозами. Почти 16% ощущают нечто среднее: вроде есть настроение, а вроде нет. Около 22% не ощущают наступление Нового года, рабочая рутина и личные проблемы не позволяют насладиться предновогодней атмосферой. 7,5% вообще потеряли счёт времени и удивлены, что на календаре уже зима.

Социологи провели исследование на тему новогоднего настроения у россиян. Они опросили около 4,5 тысячи человек, задавая вопрос: «Какими способами люди создают себе то самое праздничное настроение?» 40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты - елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы, похожие на «Иронию судьбы...». Подготовка новогоднего стола дарит праздничное настроение 6% опрошенным, стольких же людей вдохновляет покупка подарков. Бой курантов и поздравление президента окунает в атмосферу праздника 4% россиян. Еще 2% вспоминают о брызгах шампанского и только 1% - о фейерверках и новогодних костюмах. Такие данные приводит РИА Новости с отсылкой на сервис путешествий Туту.ру.

При этом российские ученые отметили снижение уровня хорошего настроения у россиян перед Новым годом. Такие данные приводит ТАСС. Наиболее распространенными причинами для этого являются пандемия, низкая физическая активность, а также общая эмоциональная усталость, достигающая пика в конце года.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.