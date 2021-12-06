Торгово-досуговый центр Fjord Plaza: Каждый из номинантов «Народного признания» сделал этот мир лучше

16:46, 06 декабря 2021, ПАИ

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в этом году стал официальным партнером Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. «Ежегодное вручение общественной премии мы считаем очень значимым событием. Потому что это такой итог года, когда мы снова отмечаем, что важного произошло за год. Мы вспоминаем и узнаем людей, организации, компании, события, которые оставили след в истории области», - отметила менеджер по развитию торгово-досугового центра Ирина.

Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. «За всеми заметными и важными событиями в регионе стоят люди: невероятные, талантливые, отважные, трудолюбивые, с большими сердцами. Лучшие люди, которые живут по соседству с нами. Каждый из номинантов сделал этот мир немного лучше, поэтому мы тоже не смогли остаться в стороне», - подчеркнула сотрудник Fjord Plaza.

В этом году Fjord Plaza с удовольствием выступает в качестве официального партнера «Народного признания» и наградит трех победителей в номинации «Поступок». «Мы очень надеемся, что это станет доброй традицией», - добавила Ирина.

Выдвигать претендентов на получение премии «Народное признание» может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование пройдет в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей. В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области. Прием заявок номинантов премии уже начался на сайте Псковского агентства информации.

Подробнее о премии можно узнать здесь.