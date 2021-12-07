День инженерно-авиационной службы ВКС России отмечается сегодня

08:15, 07 декабря 2021, ПАИ

7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации, сообщает calend.ru,

Несмотря на то что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооружённых Силах России, нет отдельного Дня инженерно-авиационной службы, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы.

Для вооружённых сил война – это время проверки на практике теорий, новых образцов техники, вооружения и даже новых родов войск. Для военной авиации Первая мировая война не стала исключением. Новый род войск - военная авиация, ворвавшаяся на поля сражений, стала доказывать свои потенциальные возможности и прочно занимать место среди других родов войск.

Именно тогда оформилась структура Военно-воздушных сил, которая включила в себя собственно лётный состав, а также инженерно-технический персонал, в задачи которого входило обслуживание и обеспечение летательных аппаратов. Появление в 1912 году в структуре военной авиации должностей мотористов, а также присвоение им воинских званий в начале войны привело к тому, что 7 декабря 1916 года была создана отдельная служба, получившая первоначально название технико-эксплуатационной.

Сейчас функционирование военно-космических сил невозможно без наличия развитой системы обслуживания состоящей на вооружении техники. Эта работа и выполняется специалистами ИАС. Именно эти люди принимают поступающую в военные части новую технику, а также технику после ремонта и восстановления, проводят регулярное техническое обслуживание самолётов и вертолётов, узлов и агрегатов, систем вооружения, радиоэлектроники. Уверенность лётного состава в технике, которую они поднимают в воздух, обеспечивается именно специалистами ИАС.

Первоначально специалисты службы относились к числу наземного персонала, в отличие от лётчиков, а на сегодняшний день инженерно-авиационная служба включает в свой состав как наземный персонал, так и членов экипажей. Бортинженеры, техники, радисты, механики – это те люди, благодаря труду которых обеспечивается безопасность полётов и полноценное выполнение боевых задач лётным составом ВКС России.

Специалистов инженерно-авиационной службы готовят разные учебные заведения России, среди которых особое место занимает Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, расположенная в Воронеже.