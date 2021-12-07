Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День инженерно-авиационной службы ВКС России отмечается сегодня

7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации, сообщает calend.ru,

Несмотря на то что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооружённых Силах России, нет отдельного Дня инженерно-авиационной службы, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы.

Для вооружённых сил война – это время проверки на практике теорий, новых образцов техники, вооружения и даже новых родов войск. Для военной авиации Первая мировая война не стала исключением. Новый род войск - военная авиация, ворвавшаяся на поля сражений, стала доказывать свои потенциальные возможности и прочно занимать место среди других родов войск.

Именно тогда оформилась структура Военно-воздушных сил, которая включила в себя собственно лётный состав, а также инженерно-технический персонал, в задачи которого входило обслуживание и обеспечение летательных аппаратов. Появление в 1912 году в структуре военной авиации должностей мотористов, а также присвоение им воинских званий в начале войны привело к тому, что 7 декабря 1916 года была создана отдельная служба, получившая первоначально название технико-эксплуатационной.

Сейчас функционирование военно-космических сил невозможно без наличия развитой системы обслуживания состоящей на вооружении техники. Эта работа и выполняется специалистами ИАС. Именно эти люди принимают поступающую в военные части новую технику, а также технику после ремонта и восстановления, проводят регулярное техническое обслуживание самолётов и вертолётов, узлов и агрегатов, систем вооружения, радиоэлектроники. Уверенность лётного состава в технике, которую они поднимают в воздух, обеспечивается именно специалистами ИАС.

Первоначально специалисты службы относились к числу наземного персонала, в отличие от лётчиков, а на сегодняшний день инженерно-авиационная служба включает в свой состав как наземный персонал, так и членов экипажей. Бортинженеры, техники, радисты, механики – это те люди, благодаря труду которых обеспечивается безопасность полётов и полноценное выполнение боевых задач лётным составом ВКС России.

Специалистов инженерно-авиационной службы готовят разные учебные заведения России, среди которых особое место занимает Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, расположенная в Воронеже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Митрополита Тихона наградили орденом благоверного князя Александра Невского
07 декабря 2021

16 тысяч километров ЛЭП восстановили псковские энергетики за неделю
07 декабря 2021

До -15 градусов ожидается в Пскове 7 декабря
07 декабря 2021

Новогоднюю фотозону организовали в Псковском музее-заповеднике
07 декабря 2021

Более 238 тысяч жителей Псковской области полностью привились от коронавируса
07 декабря 2021

О грамотной белке, новогодних профессиях и настроениях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
06 декабря 2021

В Псковской области остаются активными два очага коронавирусной инфекции
06 декабря 2021

На базе ИК-6 прошли учебно-методические сборы с начальниками учреждений УФСИН России по Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...