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Происшествия

85 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

Фото из архива ПАИ

За 11 месяцев 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано 3457 пожаров, в которых погибло 85 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 42 человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 2797 случаях причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 256 – нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 221 случае – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В городах и райцентрах зафиксировали 1277 пожаров, в которых погибло 26 человек, 9 из которых были в состоянии опьянения.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2180 пожаров, в которых погибло 59 человек, из них 11 человек в нетрезвом виде. В жилом секторе зарегистрировано 907 пожаров, погиб 81 человек.

За 11 месяцев 2021 года на территории региона пожарами уничтожено: 426 строений; 2333,2 квадратных метра площадей; 49 единиц автотранспорта. На пожарах спасено: 792 человека; материальных ценностей на сумму 46 млн 954 тысяч рублей; 1014 строений; 7 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 27 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 48 человек; рабочие – 7 человек; инвалиды – 3; дети – 0.

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