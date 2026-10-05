В Порхове столкнулись «газель» и питбайк, пострадал мужчина
Автомобиль «Газель» и питбайк столкнулись на улице Профсоюзной около детского сада в Порхове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
04 октября 2026
Один человек погиб и один пострадал при столкновении автомобилей в Новосокольническом районе