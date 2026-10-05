В Порхове столкнулись «газель» и питбайк, пострадал мужчина

12:03, 05 октября 2026, ПАИ

Автомобиль «Газель» и питбайк столкнулись на улице Профсоюзной около детского сада в Порхове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

















В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.