Горячая линия по выбору новогодних подарков проходит в Псковской области

17:30, 07 декабря 2021, ПАИ

С 6 по 17 декабря Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Тематическое консультирование потребителей будет вестись с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по следующим телефонам:

- в Пскове: 8(8112) 62-24-77, 8(8112) 62-25-03;

- в Великих Луках: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- в Невеле и Опочке: 8(81151) 2-54-02, 8(81138) 2-24-23;

- в Острове: 8(81152) 3-28-98.

Консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16.