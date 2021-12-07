Прокуратура Псковского района направила в суд дело о пьяном нападении с ножом

18:31, 07 декабря 2021, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление в отношении 54-летнего жителя Псковского района, который в ходе ссоры ножом причинил телесные повреждения соседу, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

Дознание установило, что 22 октября 2021 года в дневное время, виновный вместе со своим соседом распивал спиртное у себя дома в деревне Дворец Псковского района. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора в связи с тем, что гость позволил себе оскорбительные выражения в адрес супруги хозяина. В ходе конфликта злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им один удар потерпевшему в область груди причинив последнему телесные повреждения в виде раны мягких тканей в области передней поверхности левой половины грудной клетки, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее трех недель.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.