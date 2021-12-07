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В Псковской области определили победителей конкурса краеведческих работ «Отечество»

Первое место занял девятиклассник Даниил Пилипенко из Псковского района. Фото Instagram

 

В Псковской области подвели итоги регионального конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова вошла в состав жюри. Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве Псковской области.

В мероприятии участвовали школьники из Великолукского района и города Великие Луки, из Псковского района и города Пскова, из Куньинского, Порховского, Пустошкинского районов. Организаторами выступили региональный комитет по образованию и центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

«Конкурс прошёл в 30-й раз. Можно сказать, что в этом году у него юбилей. И тем ценнее его вклад в сохранение семейных традиций, в формирование у школьников навыков работы с информацией, в том числе с архивными документами и фотографиями. Увы, финал конкурса в условиях пандемии прошёл в онлайн-формате. Но все члены жюри сошлись во мнении: участники в этом году потрясающие, представлены очень сильные исследовательские работы с огромным количеством проработанных деталей», – отметила Наталья Исакова.

По итогам обсуждения первое место занял Пилипенко Даниил из 9-го класса МБОУ «Тямшанская гимназия» (Псковский район). Он представил работу «Наш земляк — Герой Советского Союза Петров Алексей Иванович».

Второе место завоевал Веселов Егор из 8-го класса МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» МБУДО «Центр внешкольной работы» (Куньинский район). «Война глазами предков» — так называлась его работа.

Третье место разделили Макеева Мария из 9-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Порховский район) с материалами «Земский доктор» (становление и развитие медицинской помощи к началу XX века в Порховском уезде) и Быстрова Мария из 7-го класса МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» (Порховский район) с работой «Репрессии в семье Быстровых».

«Поздравляем победителей! Благодарим участников! И надеемся на интереснейшие проекты в следующем конкурсе!» — подытожили работники архива.

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