18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»
18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой». Об этом театр рассказал в своём аккаунте в Instagram.
К Серёже приходят трое. Кажется, курьеры. Приносят коробку. Кажется, посылку. Гости намерены пробыть у Серёжи в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, падение метеорита в компьютерное кресло клерка, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитёрами.
Кто эти курьеры? Что было в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему вроде бы смышлёный программист Серёжа всё-таки очень тупой? Ответов на эти вопросы нет ни в пьесе драматурга Дмитрия Данилова, ни в нашем спектакле. Как говорится, думайте сами, решайте сами.
В интерпретации художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой» – фантастический абсурд, божественная сказка, демографическая комедия, что бы это ни значило.
В главных ролях в спектакле Камиль Хардин, Александра Кашина, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Ислам Галиуллин.
Премьера спектакля «Серёжа очень тупой» пройдёт 18 и 19, 30 и 31 декабря и 2 января в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.
Билетов осталось совсем немного.
Как часто вы сталкивались с хамством?
18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»
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