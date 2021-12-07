Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»

Кто эти курьеры? Что было в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? Фото: Псковский драматический театр

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой». Об этом театр рассказал в своём аккаунте в Instagram.

К Серёже приходят трое. Кажется, курьеры. Приносят коробку. Кажется, посылку. Гости намерены пробыть у Серёжи в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, падение метеорита в компьютерное кресло клерка, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитёрами.

Кто эти курьеры? Что было в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему вроде бы смышлёный программист Серёжа всё-таки очень тупой? Ответов на эти вопросы нет ни в пьесе драматурга Дмитрия Данилова, ни в нашем спектакле. Как говорится, думайте сами, решайте сами.

В интерпретации художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой» – фантастический абсурд, божественная сказка, демографическая комедия, что бы это ни значило.

В главных ролях в спектакле Камиль Хардин, Александра Кашина, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Ислам Галиуллин.

Премьера спектакля «Серёжа очень тупой» пройдёт 18 и 19, 30 и 31 декабря и 2 января в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Билетов осталось совсем немного

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы
07 декабря 2021

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»
07 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль
07 декабря 2021

«Каверинка» переезжает в Дом губернатора
07 декабря 2021

Псковский театр кукол подготовил для юных зрителей новогоднюю сказку «Семь сказочных ключей»
06 декабря 2021

Профессор Московской консерватории провела мастер-классы для юных музыкантов Псковской области
05 декабря 2021

В Доме офицеров откроется выставка живописи и акварели «Те, кого помню и люблю...»
05 декабря 2021

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...