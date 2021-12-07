18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»

22:57, 07 декабря 2021, ПАИ

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой». Об этом театр рассказал в своём аккаунте в Instagram.

К Серёже приходят трое. Кажется, курьеры. Приносят коробку. Кажется, посылку. Гости намерены пробыть у Серёжи в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, падение метеорита в компьютерное кресло клерка, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитёрами.

Кто эти курьеры? Что было в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему вроде бы смышлёный программист Серёжа всё-таки очень тупой? Ответов на эти вопросы нет ни в пьесе драматурга Дмитрия Данилова, ни в нашем спектакле. Как говорится, думайте сами, решайте сами.

В интерпретации художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой» – фантастический абсурд, божественная сказка, демографическая комедия, что бы это ни значило.

В главных ролях в спектакле Камиль Хардин, Александра Кашина, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Ислам Галиуллин.

Премьера спектакля «Серёжа очень тупой» пройдёт 18 и 19, 30 и 31 декабря и 2 января в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Билетов осталось совсем немного.