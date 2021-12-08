День без осадков и -14 градусов обещают псковичам 8 декабря

07:00, 08 декабря 2021, ПАИ

8 декабря на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от 0 до 5 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -21 до -16 градусов, в низинах до -24 градусов, днем -14…-9 градусов.

Атмосферное давление высокое.