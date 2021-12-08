День без осадков и -14 градусов обещают псковичам 8 декабря
8 декабря на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от 0 до 5 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -21 до -16 градусов, в низинах до -24 градусов, днем -14…-9 градусов.
Атмосферное давление высокое.
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