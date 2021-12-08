Следить за петухами и начинать дело натощак рекомендует народный календарь

07:47, 08 декабря 2021, ПАИ

8 декабря отмечается память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти — в православии он считается одним из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя). Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно православному житию, Климент происходил из знатной римской семьи. Вскоре после его рождения, родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в кораблекрушение. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент начал интересоваться тем, что же происходит с людьми после смерти (поскольку считал своих родных погибшими), и таким образом пришел к христианству. Уже после крещения юноше удалось найти своих братьев, отца и мать.

«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Кроме того, существовало еще несколько поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Считалось, что, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

В этот день любое важное дело полагалось начинать только натощак, обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Женщины на Клима садились прясть у окна — от белого снега в избе становилось светлее.

Особое поверье было связано с людьми, родившимися в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты.