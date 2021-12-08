Стартовало голосование за участников премии «Народное признание – 2021»

11:01, 08 декабря 2021, ПАИ

8 декабря на сайте Псковского агентства информации стартовал первый тур голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». В нём участвуют все 132 соискателя награды. Принять участие в голосовании можно здесь>>>.

Сделав выбор в номинациях, нужно ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и нажать на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код необходимо отправить с мобильного телефона на номер +7 (921) 504-26-86 (вводить номер телефона для отправки SMS нужно именно с +7). Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Поддержать номинантов можно будет до 18:00 24 декабря 2021 года. По итогам голосования будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Также за финалистов премии отдадут свои голоса члены жюри. Победителей «Народного признания – 2021» назовут в январе.

В этом году премия «Народное признание» будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.