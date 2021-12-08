Новая воркаут-площадка появилась в гдовской деревне Ямм

12:04, 08 декабря 2021, ПАИ

В детском лагере «Радуга» в деревне Ямм Гдовского района появилась новая спортивная воркаут-площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Площадка состоит из полосы препятствий из рукоходов, комплекса из разновысоких турников и шведских стенок, а также нескольких разноуровневых брусьев.

Конструкция создана с учётом возрастных групп ребят, которые в новом году смогут потренироваться на площадке.

Площадка была сделана в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в регионе при поддержке губернатора Псковской области, администрации Псковской области, администрации Пскова и проектного офиса «Команда 2018».