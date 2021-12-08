Новая воркаут-площадка появилась в гдовской деревне Ямм
В детском лагере «Радуга» в деревне Ямм Гдовского района появилась новая спортивная воркаут-площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Площадка состоит из полосы препятствий из рукоходов, комплекса из разновысоких турников и шведских стенок, а также нескольких разноуровневых брусьев.
Конструкция создана с учётом возрастных групп ребят, которые в новом году смогут потренироваться на площадке.
Площадка была сделана в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в регионе при поддержке губернатора Псковской области, администрации Псковской области, администрации Пскова и проектного офиса «Команда 2018».
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