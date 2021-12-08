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Общество

Клиенты «Почты России» в Псковской области выиграли в лотерею более 16 млн рублей

За 11 месяцев года жители Псковской области приобрели в почтовых отделениях более 135 тысяч счастливых лотерейных билетов, распространяемых под брендом «Столото». Общая сумма выигрышей псковичей превысила 16 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

Обладателями самых крупных выигрышей по лотерейным билетам, приобретенным в почтовых отделениях УФПС Псковской области, в этом году стали два жителя региона, которые выиграли 1,5 млн и 1 млн рублей.

«Сейчас самое время подумать о везении и волшебстве. Приближаются новогодние праздники, и каждый лотерейный билет - это не только хороший подарок, но и надежда на чудо, которое под бой курантов может стать реальностью. Уже сегодня в каждом отделении «Почты России» можно приобрести лотерейные билеты на праздничный тираж «Русского лото» – «Новогодний миллиард», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Проверить на выигрыш билет бестиражных лотерей можно сразу после покупки лотерейного билета. В случае если билет окажется выигрышным и сумма выигрыша составляет до 10 000 рублей, получить его можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. По ним выигрыш до 10 000 рублей также можно получить в отделениях Почты. Если сумма выигрыша оказалась больше, чтобы получить его «Почтой России», можно отправить заявление с приложенными документами в Лотерейный центр в Москве.

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