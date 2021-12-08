ФАПы в Псковской области смогут продавать лекарства

13:29, 08 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области фельдшерско-акушерские пункты смогут продавать населению лекарственные препараты. Об этом стало известно на согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 8 декабря, пишет «Псковская правда».

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что поступает много вопросов по поводу продажи лекарств в ФАПах. Заниматься продажей лекарств может каждый ФАП или врачебная амбулатория, где есть лицензия и медработники, которые прошли обучение по фармацевтической деятельности. Для этого также необходимо специализированное оборудование: шкафы, сейф, кассовый аппарат, аппарат для бесконтактной оплаты, считыватель прибытия и выбытия препаратов.

Аптечная деятельность будет организована в 185 ФАПах. В первую очередь там, где нет аптек поблизости. В наличии будут жизненно важные лекарства, в основном безрецептурные.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов уточнил, сколько средств необходимо на оборудование одного ФАПа. «Порядка 40 тысяч рублей», - отметила Марина Гаращенко.

Александр Котов предложил поставить цель и оборудовать для продажи лекарств в следующем году 20 ФАПов. «Странно, когда в населенном пункте есть современный ФАП, но невозможно приобрести никаких лекарств, даже самых необходимых», - сказал он.

Марина Гаращенко отметила, что будет подготовлена соответствующая «дорожная карта».

«Закончим мониторинг, представим перечень ФАПов, просчитаем сумму», - резюмировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.