16 обращений уже поступило в согласительную комиссию по проекту закона о бюджете Псковской области на 2022 год

13:47, 08 декабря 2021, ПАИ

16 обращений уже поступило в согласительную комиссию по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщил журналистам по итогам первого заседания председатель комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По его словам, члены комиссии, в частности, обсудили план работы на ближайшее будущее. «Нам уже поступило 16 обращений, мы их передали в администрацию региона с тем, чтобы там с ними ознакомились и, возможно, сочли нужным скорректировать законопроект о бюджете. Одно из обращений, поступившее от администрации Пскова, касается межбюджетных отношений. Есть обращения от фракций ЛДПР, «Яблоко». Их мы рассмотрим на будущих заседаниях», - уточнил Александр Братчиков.

Он также особо отметил качественную работу сотрудников администрации области. «На согласительной комиссии мы получили исчерпывающие ответы на вопросы, которые у нас появились на заседании комитета. Причём ответы со сроками, решениями, с деньгами, которые закладываются в бюджет на будущий год, чтобы эти вопросы закрыть», - добавил депутат.