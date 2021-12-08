Псковское отделение ВОИ получит сертификат качества по системе «ОКНО»

17:09, 08 декабря 2021, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» вышла на уровень получения сертификата для присвоения знака качества по системе «ОКНО».

На сегодня псковская организация Всероссийского общества инвалидов - наиболее крупное в регионе объединение, которое оказывает помощь людям с инвалидностью. В организации более 4,5 тысячи человек.

Псковское отделение ВОИ взаимодействует с органами власти в решении проблем инвалидов; проводит общественный контроль за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; участвует в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов; проводит социальные акции в поддержку людей с инвалидностью; содействует обучению людей с инвалидностью; проводит конкурсы, творческие выставки для людей с инвалидностью; консультирует инвалидов по вопросам социальной защиты и реабилитации; занимается правовым просвещением инвалидов и помогает реализовать себя.

«Привели все документы в порядок, стали более качественно планировать свою деятельность и подходить к работе. Теперь совершенно точно при любой контрольно-надзорной проверке все будет в порядке», - заявила председатель Псковского отделения ВОИ Марина Борисенкова.

Отделение уже воплотило в жизнь несколько успешных грантовых проектов: «Социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации» (сумма гранта 678 тысяч рублей), «Шаг навстречу» (сумма гранта: 1 млн 999 тысяч рублей), «Спорт доступен каждому» (сумма гранта: 6 млн 993 тысячи рублей). Региональные проекты: «Мастерская по ремонту инвалидных колясок», «Спорт - наша жизнь!», «Путь движения - доступная среда».

Псковское отделение ВОИ является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемый ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. До того как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты ПООО «Всероссийское общество инвалидов»:

Адрес: 180019, Псков, ул. Школьная, д. 19

Председатель: Борисенкова Марина Эдуардовна

Телефоны: +7 (8112) 20-17-03, +7 (960) 221-84-57

Е-mail: voi-pskov@yandex.ru

Сайт: https://voi-60.ru