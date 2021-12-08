До -26 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью

15:57, 08 декабря 2021, ПАИ

9 декабря в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит -24…-19 градусов, в низинах до -26 градусов. Днём -16…-11 градусов. Ночью и в первой половине дня местами туман.

Ветер восточных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление высокое.