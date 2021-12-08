Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -26 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью

Фото Арсения Тимашова

9 декабря в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит -24…-19 градусов, в низинах до -26 градусов. Днём -16…-11 градусов. Ночью и в первой половине дня местами туман.

Ветер восточных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

«Знак качества» присвоят Псковской федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма
08 декабря 2021

Псковское отделение ВОИ получит сертификат качества по системе «ОКНО»
08 декабря 2021

Псковская область занимает 7 место по популярности отдыха в санаториях в 2021 году
08 декабря 2021

Петербургский El Copitas, совладельцем которого является пскович, вошёл в десятку лучших баров мира
08 декабря 2021

В Пскове началась подготовка к VII марафону «Псковжилстрой 2022»
08 декабря 2021

Сбои в электроснабжении привели к снижению температуры в жилых домах в Острове
08 декабря 2021

Акция в помощь приютам для бездомных животных пройдёт в Великих Луках
08 декабря 2021

У границ Псковской области российский истребитель Су-30СМ атаковал самолёт НАТО F-35

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...