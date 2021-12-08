У границ Псковской области российский истребитель Су-30СМ атаковал самолёт НАТО F-35

16:12, 08 декабря 2021, ПАИ

У границ Псковской области российский истребитель Су-30СМ атаковал самолёт НАТО F-35. Как сообщает avia.pro, американский истребитель-невидимка попытался незаметно приблизиться к границам России.

В это время неожиданно для пилота F-35 рядом появился Су-30СМ воздушно-космических сил РФ. Российский летчик несколько раз попытался прогнать своего оппонента, но безрезультатно. Тогда в ход пошёл радиоэлектронный комплекс противодействия «Хибины» (стандартное нелетальное вооружение российского истребителя). Это привело к частичной потере контроля над самолётом НАТО.

Эту информацию озвучил пилот F-35, он отметил, что это его первое столкновение с российским истребителем Су-30СМ.

Применением лишь вооружения российского истребителя Су-30СМ инцидент не завершился, в условиях потери контроля над F-35 пилот российского самолёта начал предпринимать опасные действия в отношении истребителя НАТО.

Затем российский истребитель вернулся на авиабазу, а истребитель НАТО вернулся на авиабазу в Эстонии. Официальной информации о случившемся пока не поступало ни от представителей НАТО, ни от Минобороны РФ.