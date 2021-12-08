Как завершить сезон шоу «Голос» без Градского, решат в Голландии

19:50, 08 декабря 2021, ПАИ

Что будет с командой Александра Градского в телевизионном шоу «Голос» после его смерти? Этот вопрос будет решать правообладатель формата конкурса – голландская компания Talpa. Именно она владеет франшизой показа шоу «Голос» во всём мире. Об этом пишет издание StarHit.

Шоу снимается по жёстким правилам, отступать от которых Первый канал не может, а правообладатели ещё не сталкивались со смертью наставника во время съёмок программы.

Окончательное решение об участниках команды Александра Градского примет владелец франшизы. Не все конкурсанты согласны перейти к другому наставнику.

Последняя запись шоу с Александром Градским выйдет в эфир 10 декабря.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.