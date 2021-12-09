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Юрьев день наступил по народному календарю

Юрьев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Этот праздник посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из наиболее почитаемых святых. Согласно житию, он родился в III веке в Каппадокии в христианской семье. Георгий добился успехов на военной службе при императоре Диоклетиане, но когда начались гонения на христиан, он раздал все свое имущество бедным и предстал перед правителем, объявив себя христианином.

Георгия подвергли пыткам, которые он стойко перенес — благодаря своему мужеству и Божьей помощи, оберегавшей его от особо страшных мучений. Перед смертью он осенил крестным знамением статую Аполлона, и все идолы в храме сокрушились сами собой. Жена императора Александра бросилась к ногам мученика и просила простить грехи ее мужа-тирана. И Георгий, и Александра приняли смерть от рук язычников.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, опустошавшего землю в Бейруте. Как гласит сказание, когда чудовищу на растерзание отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем. Образ святого в этот момент известен многим.

На Руси Юрьев (Георгий, Егор) день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и в течение недели после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, но память о нем осталась — например, в выражении сожаления о потерянной свободе: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория — голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

Егория считали повелителем волков и охранителем скота. Именно ему молились о том, чтобы хищники не нападали на домашних животных. Говорили, что в Юрьев день волки начинают ходить за добычей. «Что у волка в зубах — то Егорий дал», — говорили люди. Медведи же, напротив, с этого времени засыпали самым крепким сном в своих берлогах.

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