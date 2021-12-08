Торговые центры Барнаула воспротивились QR-кодам
В Барнауле торговые центры стали действовать в обход введённой в регионе системы QR-кодов, при этом проверку игнорируют не только на входе. Ещё и в уведомлениях при онлайн-покупке товара самовывозом пишут: «QR-код не требуется».Об этом сегодня сообщает ИА REGNUM.
Так, в частности, поступают в сети DNS (торговые центры «Арена» и «Москва»), а также — магазин промтоваров «Новэкс» в ТЦ «Радуга».
Систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации.
Как часто вы сталкивались с хамством?
В противовирусный указ о соблюдении эпидемиологического благополучия на территории Псковской области внесены изменения
Локнянские школьники приняли участие в межрайонном антинаркотическом фестивале «Мы выбираем жизнь»