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Общество

Торговые центры Барнаула воспротивились QR-кодам

Бизнесмены утверждают, что в торговых центрах сильно упала посещаемость после введения QR-кодов. Фото Pixabay

В Барнауле торговые центры стали действовать в обход введённой в регионе системы QR-кодов, при этом проверку игнорируют не только на входе. Ещё и в уведомлениях при онлайн-покупке товара самовывозом пишут: «QR-код не требуется».Об этом сегодня сообщает ИА REGNUM.

Так, в частности, поступают в сети DNS (торговые центры «Арена» и «Москва»), а также — магазин промтоваров «Новэкс» в ТЦ «Радуга».

Систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации.

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